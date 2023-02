ChatGPT é capaz de escrever letras de música, poemas... e até projeto de lei - Freepik

Publicado 23/02/2023 07:00

Um profundo conhecedor dos trâmites legislativos resolveu botar o ChatGPT a prova, e encomendou à ferramenta de inteligência artificial um projeto de lei. Não é que o programa entregou a tarefa direitinho? O texto chegou dividido em artigos coerentes entre si, com cuidados como apontar fonte de custeio, e forneceu até mesmo a justificativa. Com tanta facilidade, resta torcer para as Casas Legislativas não serem inundadas por propostas inócuas.