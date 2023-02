Discípulo de Mestre Vitalino, Luiz Antônio tem obras no acerto do Museu do Pontal, especializado em arte popular brasileira - Felipe Varanda / Divulgação

Publicado 22/02/2023

O alcance da homenagem da Mocidade Independente ao legado de Mestre Vitalino não se restringiu à Avenida. Um grupo de artistas do Alto do Moura veio de Caruaru (PE) para desfilar pela verde e branco — e, antes de ir à Sapucaí, no domingo, aproveitou para visitar a nova sede do Museu do Pontal. A instituição ganhou novas peças, como um boi com asas presenteado por Emanuel, neto de Vitalino. Já o discípulo Luiz Antônio encontrou obras suas em exposição.