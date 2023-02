Segundo recuo da bateria virou uma espécie de 'lounge' informal na Sapucaí - Foto de leitor

Publicado 22/02/2023 09:00

A purpurina volta hoje para os armários, mas a organização do Carnaval tem um desafio até 2024: encontrar uma solução para coibir os bicões no segundo recuo da bateria, entre os Setores 9 e 11 do Sambódromo. A quantidade de pessoas sem as devidas credenciais foi tamanha, entre as apresentações da Salgueiro e da Mangueira, que o Espaço Candonga apareceu cercado por grades fixas no dia seguinte. Só que a medida radical, além de atrapalhar o trabalho da família que, há anos, distribui água e cravinho escarlate aos ritmistas e trabalhadores da folia, ainda deixou o camarote do governo sem saída de emergência. Resultado: o Corpo de Bombeiros foi acionado, e a cerca, removida. E o caos causado pelos vips se estendeu pelo desfile de segunda-feira.





Picadinho

Com um repertório de bossa nova e samba jazz, Thaís Fraga se apresenta com seu trio no Beco das Garrafas, no sábado, no show "30 Anos de Palco nos 65 da Bossa Nova".

O Coletivo BB Artes apresenta a exposição "Futuro Compartilhado", no Centro Cultural Correios Rio, promovendo a interação dos visitantes com as obras, até 1 de abril.

O banco de sangue do Hospital São Francisco na Providência de Deus está promovendo campanha de doação de sangue. Informações pelo telefone: (21) 2537-7440.