Donos de mais de 1,4 milhão de veículos já pagaram o IPVA 2023

Publicado 23/02/2023 11:00

A deputada Célia Jordão (PL) quer levar aos fluminenses um alívio no bolso já disponível a paulistas e paranaenses. Por aqui, já é possível pagar o IPVA em três vezes, mas nesses estados, os donos de automóveis podem parcelar o imposto no dobro do tempo. O PL já está protocolado.