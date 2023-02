Susana Naspolini - Divulgação/TV Globo

Publicado 23/02/2023 18:16 | Atualizado 23/02/2023 18:17

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou em segunda discussão, nesta quinta-feira (23), o projeto de lei que determina que o Executivo dará o nome de Jornalista Susana Naspolini à próxima escola municipal que for construída na cidade. A matéria é de autoria do vereador Marcio Santos (PTB), e homenageia Naspolini, falecida em outubro do ano passado em consequência de um câncer ósseo O PL foi aprovado por aclamação, e agora segue para o gabinete do prefeito Eduardo Paes (PSD), que tem 15 dias para aprovar ou negar a proposta.