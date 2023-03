Geral - Missa em homengem aos 457 anos do Rio de Janeiro, no Cristo Redentor. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 28/02/2023 16:04

Em celebração à Semana das Doenças Raras, que começa nesta terça-feira e vai até domingo (5), o governo do Rio, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, vai promover iniciativas para chamar atenção ao tema. Dentre as ações programadas, estão uma missa no Cristo Redentor, com representantes do movimento de conscientização das Doenças Raras no Rio, e uma iluminação especial no monumento e no relógio da Central do Brasil hoje, a partir das 19h — ambos receberão as cores rosa, azul, verde e lilás, que juntas simbolizam as doenças raras.



As iniciativas acontecem em parceria com o Santuário Cristo Redentor e entidades como Aliança Rara do Rio de Janeiro e o Comitê Estadual de Defesa dos Direitos Humanos das pessoas com Doenças Raras do Estado do Rio de Janeiro (CEDDHPDR/RJ).

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.