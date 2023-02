Pacientes com sintomas de infarto do miocárdio não precisarão passar pelo sistema de regulação - Pixabay

Pacientes com sintomas de infarto do miocárdio não precisarão passar pelo sistema de regulaçãoPixabay

Publicado 27/02/2023 21:01

O prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho, entrega nesta terça-feira (28) uma de suas promessas de campanha: a aceleração do atendimento a pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio, por meio de uma parceria com o Governo do RJ. Pelo programa "SOS coração", quem der entrada na rede de urgência e emergência com sintomas considerados graves pela equipe médica será automaticamente encaminhado à Santa Casa de Misericórdia ou ao Hospital Escola Álvaro Alvim — sem precisar passar pelo sistema de regulação.



A ideia é fazer com que a assistência especializada ocorra nas primeiras três horas após o infarto, gerando uma melhor perspectiva aos pacientes. Vão participar do programa as seguintes unidades: Hospital Ferreira Machado, Hospital Geral de Guarus, Hospital São José, Unidades Pré-Hospitalares 24h, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campos e de São João da Barra, Santa Casa de Misericórdia de São João da Barra e Hospital Armando Vidal, em São Fidélis.

Nas redes, o prefeito agradeceu o governador Cláudio Castro (PL). O secretário estadual de Saúde, Dr. Luizinho, estará no Norte Fluminense para participar da cerimônia de lançamento. O evento será às 19h, no auditório da Santa Casa de Misericórdia de Campos.

Veja abaixo a publicação: