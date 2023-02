Jornalistas franceses foram trazidos pela Embratur durante o Carnaval - Marcio Menasce / Divulgação

Publicado 26/02/2023 11:00

A Embratur convidou e ciceroneou um grupo de cinco jornalistas franceses no Rio, de olho em matérias que promovam a Cidade Maravilhosa — e, claro, tragam mais turistas ao país. No tour, os coleguinhas passaram por pontos tradicionais, como Cristo Redentor e Sapucaí, além de outros um pouco menos badalados, como o Centro de Referência do Artesanato Brasileiro. Mas o u-la-lá da turma ficou mesmo com a visita a Tia Surica — mesmo com a ressaca pós desfile da Portela.