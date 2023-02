Dr. Luizinho, deputado federal licenciado e secretário estadual de Saúde - Pablo Valadares/ Câmara dos Deputados

Dr. Luizinho, deputado federal licenciado e secretário estadual de SaúdePablo Valadares/ Câmara dos Deputados

Publicado 26/02/2023 07:00

O secretário de Saúde, Dr. Luizinho, quer deixar como uma das marcas de sua gestão a ampliação do atendimento a pacientes de câncer. Para isso, já levou à ministra da Saúde, Nísia Trindade, a ideia de transformar uma das unidades federais no Rio no Instituto Estadual de Oncologia.