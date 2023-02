Rodoviárias do Rio, de Niterói e de Angra dos Reis estão recebendo donativos às vítimas das chuvas no litoral paulista - Divulgação / Rodoviária do Rio

24/02/2023

Aproveitando a grande circulação de pessoas, a Rodoviária do Rio S/A montou uma campanha em todos os terminais que administra — da capital, de Niterói e de Angra dos Reis — para arrecadar doações destinadas às famílias desabrigadas pelas chuvas em São Paulo. Os pontos de coleta recebem itens de higiene pessoal, roupas de cama e banho, fraldas, água mineral, alimentos não perecíveis e roupas em geral. O transporte fica pelas linhas para São Sebastião.