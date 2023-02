Sala de aula - Divulgação/Secretaria de Educação

Publicado 24/02/2023 09:00

Assim como o governo já fez com seus agentes de segurança, o prefeito Eduardo Paes (PSD), em uma canetada, revogou todas as cessões de professores da rede municipal aos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo — de todas as esferas administrativas. De acordo com o decreto publicado na quinta-feira (23), quem mora no estado terá 15 dias para se apresentar à Secretaria de Educação. Já os que tiverem se mudado para outra unidade federativa terão o dobro do tempo. No texto, a gestão informa que a medida foi necessária para reforçar o quadro técnico do magistério — sem a perspectiva recomposição dos efetivos no curto prazo. Na semana passada, a pasta anunciou a contratação de 570 aprovados em concursos anteriores e 670 de temporários.

"O problema de provimento de pessoal não é só do Rio, mas do Brasil. Estamos aplicando diferentes estratégias para não haver falta de professores em sala de aula: além da revogação de cessões, convocação de concursados e contratação de temporários, também temos oferecido o aumento de horas extras. Atualmente, há mais de 11 mil educadores em dupla regência", explica o secretário Renan Ferreirinha.

Picadinho

A advogada Alessandra Balestieri coordenou o Curso de Mediação de Recuperação de Empresas, na Universidade Católica do Porto, em Portugal.

Nos dias 27 e 28, a SOS Vida Silvestre receberá policiais militares do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) para a realização de instruções técnicas com temáticas ambientais.

O Sesc Ipiranga apresenta o espetáculo infantojuvenil "Um Dia, Um Rio" com o Grupo 59 de Teatro. Estreia no dia 26/02 e segue até 2/04, aos domingo, às 11 horas.