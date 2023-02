O Prefeito Eduardo Paes entrega as chaves da cidade ao Rei Momo como abertura oficial do Carnaval do Rio de Janeiro. Fotos: Pedro Ivo/ Agência O Dia - Pedro Ivo/ Agência O Dia

O Prefeito Eduardo Paes entrega as chaves da cidade ao Rei Momo como abertura oficial do Carnaval do Rio de Janeiro. Fotos: Pedro Ivo/ Agência O DiaPedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 24/02/2023 07:00

Eduardo Paes (PSD) abre hoje de manhã as portas de seu gabinete para a campeã Imperatriz Leopoldinense, o que nunca conseguiu fazer para a escola de seu coração. Desde 1984, o único título da Portela foi em 2017 — justamente no primeiro ano da gestão do adversário Marcelo Crivella.