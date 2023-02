G.R.E.S Imperio Serrano desfila nesta primeira noite de desfile do Grupo Especial, neste domingo(19). Foto: Marcos Porto / Agencia O Dia - Marcos Porto/Agencia O Dia

Figurões das escolas de samba ficaram muito incomodados com o fato de as notas mais baixas do Carnaval terem sido dadas no quesito fantasia, dadas à Império Serrano e à Mocidade Independente. Ficou a sensação de os jurados terem pesado a mão, o que pode trazer consequências. Já há quem peça mais cuidado na escolha do júri de 2024.