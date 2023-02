Cristo Redentor celebra 91 anos - Divulgação

Publicado 25/02/2023 09:00

O gabinete do vereador Pedro Duarte (Novo) tomou um susto ao verificar 72 rescisões trabalhistas na folha de pagamento da prefeitura em dezembro — todas na Secretaria de Integração Metropolitana. Curiosamente, vários dos contratados por período temporário, entre maio e dezembro, foram candidatos a vereador em 2020, em cidades como Tanguá, Cachoeiras de Macacu e Três Rios. Sem esse contingente, sobraram 11 nomeados. No mês seguinte, a pasta foi tocada por 38 pessoas. "A SEIM foi criada para fortalecer o PSD", diz Duarte. A secretaria, por outro lado, sustenta que as contratações foram necessárias para dar conta do programa Integra Rio, com 133 projetos aprovados em 42 cidades, com a geração de 352 empregos diretos e 3.325 indiretos.

Picadinho

Amanhã, às 9h, acontece o tradicional desfile do Monobloco, na Av. Presidente Antônio Carlos com Rua São José, no centro do Rio. A concentração começa a partir das 7h.

A segunda edição do projeto Ressonâncias está em cartaz no Centro Cultural Oi Futuro até 26 de março, com visitação gratuita de quarta a domingo, das 11h às 20h.

O Espaço da Juventude do Estácio abriu inscrições para os cursos de robótica e operações de drone, para jovens de 15 a 29 anos. Informações pelo instagram @juvrio.