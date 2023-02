Celio Lupparelli - Divulgação

Publicado 24/02/2023 13:00

O vereador professor Célio Lupparelli, que estava sem partido desde o início do ano passado, após a fusão entre DEM e PSL, tomou seu rumo na semana passada. O parlamentar retornou à Câmara com mandato definitivo já filiado ao PSD de Eduardo Paes — e se tornou o líder do partido.