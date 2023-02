Primeira semana do carnaval da Nova Intendente contou com 37 escolas desfilando - Anderson Manhães/Superliga

Publicado 25/02/2023 07:00

Após receber reclamações de moradores insatisfeitos com a mudança do Carnaval da Série Prata para a Ernani Cardoso, Dionisio Lins (PP) vai encaminhar um ofício ao prefeito Eduardo Paes pedindo o retorno da folia à Intendente Magalhães. No fim da tarde de sexta-feira (23), a segurança precisou de reforço.