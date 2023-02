Os deputados Léo Vieira e Thiago Rangel estão em conversas com o União Brasil - Fotos: Divulgação / Alerj

Os deputados Léo Vieira e Thiago Rangel estão em conversas com o União BrasilFotos: Divulgação / Alerj

Publicado 26/02/2023 09:00

O União está em busca de novos quadros — já de olho nas eleições de 2024. Na Assembleia Legislativa do Rio, a bancada pode crescer de oito para onze cadeiras, duas das quais com pré-candidatíssimos a prefeitos. As conversas estão bastante avançadas com Arthur Monteiro (Pode), único a não fazer planos até o momento, com Léo Vieira (PSC) — adversário de Dr. João (PL) em São João de Meriti, em 2020, e pronto para encarar novamente o desafio contra o indicado pelo alcaide — e com Thiago Rangel (Pode), de Campos dos Goytacazes. O detalhe é que o estadual com mais votos na cidade é do partido: Bruno Dauaiare, que se filiou junto com a família Garotinho, do prefeito Wladimir. Mas tem muita gente no Norte querendo ver a disputa chegar ao 2º turno.

Picadinho

Na terça-feira, às 20h, o Coro LGBTQIA+ da Rocinha faz recital no Teatro Riachuelo, com participação da Orquestra de Câmara da Rocinha.

A Ocyan, prestadora de serviços para o mercado de óleo e gás, está com vagas abertas para as áreas de manutenção e serviços offshore. Inscrições no site da empresa.

O documentário “Rio, Negro”, da Quiprocó Filmes, estreia dia 2 de março nos cinemas e narra presença e contribuição da população negra na formação do Rio de Janeiro.