O deputado Douglas Ruas (PL) - Júlia Passos / Alerj

O deputado Douglas Ruas (PL)Júlia Passos / Alerj

Publicado 26/02/2023 13:00

Embora o líder do PL na Alerj, Douglas Ruas, não seja conhecido como bolsonarista de carteirinha, o segmento do partido está representado na 1ª e 2ª vice-lideranças, com Anderson Moraes e Filippe Poubel. Os próximos na fila são Jair Bittencourt e Guilherme Delaroli.