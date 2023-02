Câmara Municipal do Rio de Janeiro - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 27/02/2023 19:35

A Câmara Municipal do Rio está aproveitando a chegada de março — popularmente conhecido como o Mês das Mulheres — para lançar uma cartilha contra a violência obstétrica nesta quarta-feira (1). O documento será apresentado pela vereadora e vice-presidente da Mesa Diretora, Tânia Bastos (Republicanos), junto com Cláudia Barquinha, médica especialista em ginecologia e obstetrícia pela Fiocruz. Foram reunidas informações sobre os direitos da gestante, além de canais de atendimento e formas de pedir ajuda em caso de violência durante o processo do parto.



"Acho que todo mundo tem um caso para contar sobre violência e descaso na hora do parto, sofrido pela mãe ou pelo bebê. Alguns chegam aos jornais, como a prisão em flagrante do médico anestesista que estuprou uma mulher enquanto tinha o seu filho, mas outros nunca são noticiados ou denunciados. Essa cartilha é uma tentativa do meu mandato de proteger essa mulher por meio do acesso à informação", justifica a parlamentar.



A Câmara ainda vai celebrar o mês de conscientização sobre os direitos das mulheres com um esquema especial de iluminação na cor lilás.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.