Diego Zeidan (PT) durante pronunciamento na tribunaDivulgação

Publicado 27/02/2023 16:38

A Câmara Municipal de Maricá realizou, na manhã desta segunda-feira (27), a votação para decidir sobre a licença de Diego Zeidan (PT) do cargo de vice-prefeito do município. O petista foi liberado do cargo com 16 votos favoráveis e apenas uma abstenção — que veio do único vereador da oposição, Ricardinho Netuno (Republicanos). Com a licença, Zeidan assumirá a Secretaria de Economia Solidária, da prefeitura do Rio de Janeiro.O nome do petista já vinha sendo cotado para o primeiro escalão da prefeitura, e ganhou força após o prefeito Eduardo Paes (PSD) selar aliança com o PT carioca . Zeidan assume o novo cargo já nesta quarta-feira (1).Durante o pronunciamento na tribuna, o agora vice-prefeito licenciado deixou um recado para o maricaenses: “Eu não vou parar o trabalho político que faço em Maricá. Vou continuar atendendo a população de 15 em 15 dias. Vou continuar recebendo as pessoas no meu escritório. [...] Eu estou indo assumir uma missão no Rio que também é para Maricá. A minha ida para o Rio não é isolada: estou indo como parte do movimento do PT de entrada no governo de Paes. [...] É um movimento que faz parte de uma construção de uma frente ampla democrática no Brasil. [...] A minha ida é também para levar a nossa experiência de Maricá com a moeda social, com a renda básica e o Banco Mumbuca.