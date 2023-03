Cidade da Polícia - Divulgação

Publicado 28/02/2023 08:00

O Programa SegurançaQPrevine, do Instituto de Pesquisa Prevenção e Estudos em Suicídio (IPPES), promove hoje o 1° Encontro de Saúde Mental e Autocuidado na Segurança Pública. O evento acontece em parceria com Polícia Civil, Seap, Degase e Ministério Público do Trabalho. O número de suicídios de policiais civis e militares no Brasil cresceu 55% de 2020 para 2021, em um total de 101 vítimas.

As atividades começam às 9h30, na Cidade da Polícia.