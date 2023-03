Câmara do Rio realiza primeira sessão legislativa de 2023 - Flávio Marroso / CMRJ

Câmara do Rio realiza primeira sessão legislativa de 2023Flávio Marroso / CMRJ

Publicado 28/02/2023 09:00

A Câmara do Rio tem que fechar nesta terça-feira (28) o acordo para a nova formação das comissões permanentes. Caso contrário, como reza o regimento, as composições serão submetidas ao voto no plenário. A costura já está pré-alinhavada com a maioria dos líderes partidários, mas, por via das dúvidas, a cúpula preparou um plano B — e, junto, um mapa de votação a ser usado na eventualidade de surpresas de última hora. Diferentemente de outras casas legislativas, nas quais os blocos parlamentares são firmados de antemão, na Cinelândia, fica para depois essa conversa — que implica, por exemplo, nas vagas em CPIs. Com a tradição de resolver todos os colegiados por acordo, as bancadas pequenas preferem voo solo para participar diretamente da negociação.

Picadinho

No dia 2, um cortejo com integrantes do bloco Céu na Terra abrirá a mostra "Dialetos do Firmamento". A concentração será às 18h30, na Praça Santos Dumont.

Manifesto contra a homofobia é tema da peça "3 Maneiras de Tocar no Assunto", no dia 3 na Arena Dicró, às 19h, e no dia 31, na Areninha Gilberto Gil, às 20h.

Nos dias 4 e 5 de março, a Aldeias Infantis SOS fará uma ação gratuita na Praia de Copacabana para conscientizar sobre a prevenção do desaparecimento de crianças.