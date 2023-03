Câmara Municipal do Rio de Janeiro - Divulgação

Câmara Municipal do Rio de Janeiro Divulgação

Publicado 28/02/2023 17:50

A Câmara do Rio chegou a um acordo para a nova formação das comissões permanentes, sem precisar levar a questão ao plenário. Na nova distribuição das cadeiras, o oposicionista PSOL — segunda maior bancada, junto com Republicanos — cresceu de três para quatro colegiados, mantendo-se à frente da Saúde e conquistando a Defesa da Mulher. Já a Defesa da Pessoa com Deficiência ficou com Luciana Novaes (PT), suplente do antigo presidente Lindbergh Farias, eleito deputado federal. Este é o segundo mandato de Luciana, primeira vereadora tetraplégica.

Como a coluna havia antecipado, Justiça e Redação será composta por Inaldo Silva (Republicanos), que se mantém na presidência, Átila Nunes (PSD) e Doutor Gilberto (Pode). De volta à Casa, Jorge Pereira (Avante) bem que tentou ficar na comissão mais importante, mas não conseguiu. Ele vai presidir o colegiado de Abastecimento. Também vale destacar que o vereador Felipe Michel (PP), opositor do prefeito Eduardo Paes (PSD), abriu mão da comissão de Esportes e conseguiu ficar com a de Transportes — calcanhar de Aquiles da atual gestão. Em seu lugar no grupo de Esportes e Eventos, fica Zico (Republicanos).

Já a Comissão de Assuntos Urbanos continua sob o comando de um arquiteto: sai Tainá de Paula (PT), que assumiu a secretaria de Meio Ambiente, e entra Eliseu Kessler (PSD).

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.