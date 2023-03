O vereador Rogério Amorim e Rodrigo Amorim, deputado estadual - Júlia Passos / Alerj

Publicado 02/03/2023 09:00

As sessões das duas casas legislativas localizadas no Rio tiveram as sessões de ontem chacoalhadas pela dupla de irmãos Amorim. Na Alerj, um teve o projeto tirado de pauta pelo PSOL — e na Câmara, o outro foi o responsável por dar fim à sessão, pedindo verificação de quórum em um projeto de vereadores... do PSOL. O deputado Rodrigo Amorim viu sua proposta para para homenagear o 1º Batalhão de Polícia do Exército — localizado no prédio onde aconteceram diversos episódios de tortura durante a ditadura militar — ser emendado por Flávio Serafini. A justificativa cita especificamente o imóvel, omitindo, no entanto, os anos em que abrigou o DOI-Codi. Rogério, por outro lado, conseguiu evitar que fosse votada a criação do Dia da Maconha Medicinal.





Picadinho

Fernando Peregrino, diretor da Coppetec, e Helena Nader, presidente da Academia Brasileira de Ciências, promovem encontro com a ministra Luciana Santos.

A convite da Secretaria estadual de Educação, o ex-ministro José Henrique Paim participa do Cosud, falando sobre gestão pública e políticas educacionais.

Vão até amanhã as inscrições para o curso de Pós-Graduação em Ensino de Dança Clássica da Fundação Teatro Municipal e Escola Estadual de Dança Maria Olenewa.