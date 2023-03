O deputado federal Juninho do Pneu (União) e o vereador de Nova Iguaçu Dudu Reina (PDT) - Fotos: Reprodução / redes sociais

O deputado federal Juninho do Pneu (União) e o vereador de Nova Iguaçu Dudu Reina (PDT)Fotos: Reprodução / redes sociais

Publicado 01/03/2023 09:00

Enquanto a federação entre o PP e o União Brasil caminha em Brasília — o estatuto inclusive está em processo de redação —, no estado do Rio a parceria entre os partidos já tem um primeiro percalço em Nova Iguaçu. O nome do deputado federal Juninho do Pneu circula como pré-candidato à sucessão de Rogério Lisboa (PP) pelo União Brasil. No entanto, no grupo do prefeito, o presidente da Câmara, Dudu Reina (PDT), também aparece como aspira — e desperta mais simpatia entre os Progressistas. O prefeito, por outro lado, acha cedo demais para falar no pleito de 2024. A quem o procura tentando conseguir sua chancela antecipada, a resposta é a mesma: que uma candidatura do governo só pode se consolidar se, no ano que vem, a gestão estiver bem avaliada.





Excepcionalização do teto remuneratório

A Secretaria de Educação pediu a Eduardo Paes permissão para aumentar os vencimentos do assessor especial João Pires. O detalhe é que ele, sétimo suplente do PSD na Alerj, já tem um salário substancial: os R$ 24 mil mensais, brutos, são mais do que os R$ 21,6 mil do prefeito.

Picadinho

Comemorando o aniversário da cidade, hoje o Museu de Arte do Rio está com entrada gratuita, e no Museu do Amanhã, a gratuidade vale para quem nasceu ou vive no RJ.

O Espaço de Leitura Moacyr Teixeira recebe a exposição "Santa Cruz, bairro imperial, o início da cidade", de seg a sex, de 10h às 17h, com entrada gratuita durante todo o mês.

A Casa França-Brasil, no centro do Rio, apresenta o projeto "Seis Propostas para o Silêncio", que ficará em cartaz de quinta-feira a domingo, com entrada gratuita.