Praça Paris, na Glória, zona sul do Rio de JaneiroDornicke

Publicado 01/03/2023 07:00

Enquanto alguns subprefeitos — e pré-candidatos a vereador — causam ciúmes nos atuais ocupantes do Palácio Pedro Ernesto, há quem tenha caído nas graças da turma. Na terça-feira (28), a Câmara aprovou a entrega da Medalha Pedro Ernesto a Alberto Szafran, do Centro — área em que não compete com nenhum dos nobres. E não é como se ele não estivesse com o bloco na rua: a Glória foi recentemente incorporada à SubCentro, dando mais visibilidade ao homenageado. O bairro tem recebido vários investimentos para voltar a atrair turistas.

Já o caminho de Talita Galhardo, de Jacarepaguá, e de Diego Vaz, da Zona Norte, tem muito mais pedras. A gestão de ambos é escrutinada nos mínimos detalhes por quem tem reduto eleitoral nas subprefeituras.