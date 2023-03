O deputado estadual Renato Machado (PT) e Paulo Okamoto - Divulgação

Publicado 01/03/2023 11:00

Renato Machado está enturmado com figurões do PT. Ele esteve com o amigo de fé e irmão camarada do presidente Lula Paulo Okamoto, da Fundação Perseu Abramo. Okamoto prometeu uma visita a Maricá para pescar com Renato — que, em contrapartida, marcou uma ida à Fundação.