Vacinação de crianças, na Clínica da Família Estácio de Sá. - Estefan Radovicz/ Agência O Dia

Publicado 02/03/2023 13:00

Presente em 24 unidades de Atenção Primária, o Programa de Residência em Saúde da Família e Comunidade, da Secretaria de Saúde, vai formar sua décima turma. Um a cada sete profissionais aptos a exercer a modalidade no Brasil estudou no Rio. É o segundo maior do mundo.