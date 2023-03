Dionisio Lins - Divulgação

Publicado 02/03/2023 11:00

O clima no PP da Alerj já não é mais o mesmo — e não apenas por causa da mais do que provável federação com o confuso União Brasil. O partido, que estava super unido, passou a ter muito ruído — a ponto de o discípulo de Francisco Dornelles Dionisio Lins entregar o cargo de líder.