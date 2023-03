Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste realizado em 2020. - Ricardo Wolffenbuttel / Governo do Estado de SC

Publicado 02/03/2023 15:19

A Secretaria de Transformação Digital vai promover uma transmissão ao vivo, nesta quinta-feira (2), em que o Proderj recebe referências do modelo estoniano de governo digital, como parte do projeto para agilizar os processos estaduais. A ponte entre o estado e o país europeu acontece durante o Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) — evento reunindo governadores e representantes dos estados que compõem a região.



Os esforços para digitalizar o governo incluem o Posto Digital do Detran, que fornece serviços de atendimento ao público de forma totalmente digital. Além dele, já foram implementados o Matrícula Fácil, permitindo que estudantes das escolas públicas sejam matriculados online, e o programa da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), que possibilita a realização do registro de empresas sem o uso de quilos de papéis.



*Colaborou Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo