Votação para a entrega do Diploma José Alencar ao empresário Clébio Jacaré.Reprodução

Publicado 02/03/2023 16:24 | Atualizado 02/03/2023 16:24

Os projetos de homenagem voltaram a balançar a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) durante a sessão na tarde desta quinta-feira (2). Dessa vez o bafafá aconteceu na concessão do Diploma José Alencar ao empresário Clébio Lopes Pereira, conhecido como Clébio Jacaré. Ele foi candidato a deputado federal pelo União Brasil no ano passado, recebendo 36.453 votos, e chegou a ser preso no meio da campanha por suspeita de desvio de verba pública.

Ao todo, a discussão contou com 26 votos contrários, 15 abstenções e apenas 5 favoráveis — estes vindos de Dr. Deodalto (PL), Jorge Felippe Neto (Avante), Rodrigo Amorim (PTB), Val Ceasa (Patriota) e Valdecy da Saúde (PL).



*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.