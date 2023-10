O prefeito do Rio, Eduardo Paes, enviou o orçamento 2024 para a Câmara - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 11/10/2023 05:00

O projeto de lei orçamentária chegou à Câmara Municipal do Rio. A marca de R$ 45,8 bilhões significa um aumento de 4,1%. A Saúde terá R$ 694,8 milhões a mais no ano que vem; a educação um incremento de R$ 634 milhões, atingindo o maior orçamento do município, R$ 9,4 bilhões. A conservação da cidade estará garantida, com R$ 496,4 milhões. “A notícia ruim é que não há previsão de reajuste de salários para os servidores. E a prefeitura vai pagar R$ 1,6 bilhão de amortização da dívida e quase R$ 1 bilhão de juros e encargos. É o resultado da farra de tantos empréstimos que o prefeito vem fazendo desde que assumiu em 2021. Uma hora a conta chega”, diz a vereadora Teresa Bergher que analisou os números. “Apesar do volume de empréstimos, principalmente para os transportes, o cidadão continua sofrendo com a péssima qualidade dos ônibus”, diz ela.

Do Morro da Providência para o mundo

ONG no Morro da Providência desperta interesse internacional - Pedro Ivo/ Agência O Dia

A fundadora da Ong "Entre o Céu e a Favela" Cintia Santana, embarcou para Miami (EUA) para apresentar hoje o " Benefit Dinner Miami 2023". As atividades da instituição localizada na primeira favela da América Latina geraram curiosidade internacional. A ong do Morro da Providência é a única do Rio de Janeiro que participa do Favela 3D e "Gerando Falcões".

Quem não chora não mama

O deputado estadual Tande Vieira (PP) pediu ao presidente do DER/RJ a construção de um novo trajeto ligando os municípios de Itatiaia e Resende, com ponte sobre o Paraíba do Sul na altura da Comunidade Terra Livre; uma nova ligação entre o distrito de Penedo e Itatiaia; novo trajeto do distrito de Penedo ao bairro São Caetano, em Resende; pavimentação dos 18 km da RJ-143, entre o município de Quatis e o Distrito de Nossa Senhora do Amparo, em Barra Mansa; e o asfaltamento da estrada que liga os distritos de Floriano e Rialto, em Barra Mansa.

Presos: bloqueio de celulares? Conta outra...

Recordar é viver. A notícia mais lida em 2003 dava conta que "Representantes de cinco operadoras de telefonia celular estiveram reunidos com o secretário de Administração Penitenciária e se comprometeram em apresentar, em quinze dias, projeto de retirada do sinal telefônico na região do Complexo Penitenciário de Bangu!" Deu em nada...

PICADINHO

Exposição infantil no Sesc São João de Meriti terá exibição de curta-metragem em comemoração ao Dia das Crianças. “Maréu: Um mergulho no céu, um voo no mar”é baseado no curta-metragem da Caseiras Produções, lançado em julho no YouTube. Dia 12 de outubro, às 14h.



Uma iniciativa pela paz unirá hotéis do Rio de Janeiro hoje (11), quando será celebrada, em um hotel da cidade, uma missa pelas vítimas da violência na orla da Barra da Tijuca na semana passada. Os empreendimentos também hastearão, às 9h, uma bandeira preta em suas fachadas em manifestação de luto. A iniciativa do HotéisRIO contou com grande adesão dos empreendimentos do segmento e representa solidariedade diante do crime bárbaro que chocou a sociedade.



Mais um feriado prolongado está chegando e as reservas nos meios de hospedagem de Armação dos Búzios, estão sendo bastante requisitadas. A previsão de ocupação para o período de 12 a 15 de outubro, está chegando a 70%, e tende a crescer ainda mais para o final de semana.