Publicado 26/03/2025 05:00

O Complexo do Alemão é um bairro que abriga um dos maiores conjuntos de favelas das Zonas Leopoldina e Norte do município do Rio de Janeiro. Ali vivem mais de 122 mil habitantes. O morro do Alemão é, na verdade, um aglomerado que reúne as comunidades Nova Brasília, Grota, Alvorada, Alemão, Alto Florestal e Itararé. Cansados de preconceitos, jovens da região se uniram e resolveram fazer "É o Complexo - o filme", totalmente realizado por 100 moradores. A interpretação e qualidade artística impressiona pelo profissionalismo. Com roteiro dos talentosos Anderson Jedai, Vinícius Coimbra e Gabriel Machado; produção executiva do próprio Anderson e Jayzz Produções; direção da Direct Filmes e Vinicius Coimbra, o longa-metragem já está pronto e a intenção não só é vê-lo distribuído nos cinemas como também ser exibido no streaming.

Sindicatos fazem ato por Museu da Memória

Batalhão da Polícia do Exército, na Tijuca, onde funcionava o DOI-Codi - Reprodução / Internet

Batalhão da Polícia do Exército, na Tijuca, onde funcionava o DOI-CodiReprodução / Internet

Amanhã, às 15h, acontecerá o ato "Ocupa Rubens Paiva: Tortura Nunca Mais" em frente ao busto em homenagem ao ex-deputado, na Tijuca. Idealizado pela Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros (Fisenge) e pelo Sindicato de Engenheiros do Estado do Rio (Senge-RJ), o evento pretende engajar a sociedade na campanha para transformar a antiga sede do DOI-Codi em um Museu da Memória, dedicado às vítimas da ditadura militar.

Comissão de Direitos Humanos elege presidente

O deputado federal Reimont (PT-RJ) assumiu a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara Federal. "As desigualdades sociais, a discriminação e a intolerância corroem nossa sociedade. Vamos garantir dignidade humana e inclusão social. Não vamos admitir retrocessos", afirmou.

Diagnóstico precoce e remédios para doenças raras

Por falta de diagnóstico, cerca de 30% das crianças que nascem com doenças raras morrem antes de completar 5 anos. Quem recebe o diagnóstico nem sempre consegue medicamentos porque são caros ou indisponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). Os assuntos serão tema de audiência em junho da Frente Parlamentar de Doenças Raras da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), coordenada pelo deputado Munir Neto (PSD).

PICADINHO

O livro 'Retorno seguro às atividades escolares no contexto da pandemia de covid-19' reúne artigos de especialistas da área da saúde.



A Fundação Biblioteca Nacional lança amanhã, às 14h30, três publicações sobre a história da instituição. O evento, que terá bate-papo com os autores, será transmitido pelo YouTube.



O psiquiatra Jorge Jaber faz palestra para profissionais de saúde mental do Hospital Psiquiátrico da Marinha do Brasil sobre 'Critérios e Diagnósticos da Dependência Química'. Dia 28, às 9h, na Unidade Integrada de Saúde Mental, em Jacarepaguá.