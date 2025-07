Diferentes grupos ideológicos são contra o aumento do número de deputados federais na Câmara - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 26/07/2025 05:00

O Monitor do Debate Público (MDP) faz pesquisas de opinião para saber o que pensam grupos antagônicos sobre temas políticos do país. Um assunto uniu os diferentes: a negação ao projeto de lei que pretendia aumentar dos atuais 513 para 531 o número de deputados federais. Tanto bolsonaristas convictos como lulistas concordam que é um absurdo. Para a direita, o aumento de gastos públicos com uma bancada maior do que a atual é inaceitável. Os centristas, por sua vez, apoiaram o veto por considerar a proposta desnecessária e onerosa, com alguns participantes desconfiando das motivações políticas por trás da decisão e da eficácia do veto diante do Congresso. Os simpáticos ao governo e de esquerda, defenderam o veto com ênfase na crítica moral e econômica aos parlamentares, destacando o excesso de privilégios e ineficiência.

Atlas da escala 6X1 será lançado na Flip

O fim da jornada 6x1 é uma reivindicação principalmente dos comerciários - Pedro Ivo/Agência O Dia

A jornada 6x1 atinge especialmente jovens negros periféricos que trabalham no comércio, 70% têm sintomas de estresse e mais de 30% apresentam sinais de Burnout. Os dados estão no Atlas da Escala 6X1, que será lançado na Festa Literária de Paraty (Flip), em 1° de agosto. A publicação reúne análises cartográficas, dados estatísticos, depoimentos e interpretações críticas de mais de 3.700 trabalhadores em 394 municípios brasileiros.

Prefeitura inaugura a 55ª Cozinha Comunitária Carioca

No dia 27, o Rio ganhará a Cozinha Comunitária Dom Jaime Câmara, em Padre Miguel. Até junho, o programa distribuiu 6.105.991 refeições para pessoas em situação de insegurança alimentar. Segundo o secretário Municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira, outras 20 unidades serão implantadas na cidade.

Fome em Gaza divide políticos

As deputadas do Rio pretendem se manifestar contra a fome em Gaza e o agravamento da situação dos palestinos. Já os homens parecem relutantes. O World Food Program, das Nações Unidas, diz que a situação atingiu "níveis de desespero, com um terço da população sem comer desde o último fim de semana". A direita não quer criticar Israel.

PICADINHO

Adriana Vieira Lomar lança seus livros "Ébano sobre os Canaviais", ganhador do Prêmio Kindle, e "Corredor do Tempo", finalista do Prêmio Jabuti 2024, na livraria Córdula, em São João de Meriti. Hoje, às 11h, com um bate-papo com o livreiro Diogo Santana.



A Comissão de Proteção dos Animais da OAB Barra promove palestra sobre animais silvestres e maus-tratos e lança a campanha "Animal Silvestre Não é Pet". Dia 28, às 17h.



A ONG Instituto Francisco inaugurou fonte de água potável, na Praça Santos Dumont, na Gávea, com o valor arrecadado pelo Ingresso Social implementado pela Kappamakki na Brava Arena Jockey.