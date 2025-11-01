TCE-RJ aprova contas de 2023 de Waguinho, confirmando transparência e equilíbrio fiscal na gestão - Divulgação

Publicado 01/11/2025 05:00

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) aprovou, em 22 de outubro, as contas de 2023 do ex-prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos). O parecer, relatado pelo conselheiro substituto Christiano Lacerda Ghuerren, atestou o equilíbrio orçamentário, a correta aplicação dos recursos e o cumprimento dos limites legais em saúde, educação e pessoal. Segundo Waguinho, o resultado confirma a transparência e responsabilidade da gestão. “Usamos de forma consciente o dinheiro público”, afirmou. O parecer segue agora para apreciação da Câmara Municipal de Belford Roxo.

Lei pede castração e combate ao câncer em animais

Foi sancionada a Lei 10.970 que institui a Campanha de Conscientização sobre Castração e Combate ao Câncer em Animais no estado. O objetivo é prevenir doenças como câncer de mama, próstata e testículo, reduzir infecções e melhorar o comportamento dos pets. A ação inclui divulgação, facilitação do acesso à castração e orientação sobre prevenção e tratamento.

Câmara aprova lei que protege permissionários

A Câmara do Rio aprovou o projeto de lei do vereador Marcio Ribeiro (PSD), que assegura a continuidade do trabalho de permissionários do STPC, STPL e TEC em casos de rebaixamento da CNH ou doença. A medida permite a atuação por meio de auxiliares habilitados, garantindo renda aos trabalhadores e a regularidade do serviço. “É uma forma de preservar o sustento e evitar prejuízos à população”, afirmou Ribeiro.

O futuro da democracia é preocupação internacional no Rio

A Fundação Astrojildo Pereira realiza no dia 11 de dezembro, às 9h, na Sala Sidney Müller do Palácio Capanema, no Rio, o seminário “Democracia sob pressão”, com especialistas nacionais e internacionais debatendo novas direitas, polarização global e os desafios da democracia brasileira frente à economia e política mundial.

PICADINHO

A Barra da Tijuca recebe nos dias 8 e 9 de novembro o festival gratuito “Isso é Nordeste”, no Aerotown, com música, cultura e mais de 50 pratos típicos da culinária nordestina.



Estão abertas as inscrições para o festival gratuito “Novembro Negro”, do Cinema Nosso, que acontece em 8/11, com mostra de curtas, oficinas, masterclass e exibição de filmes.



A Esfera JUÁ assina o projeto cenográfico da Brava Arena Jockey, nova casa de shows do verão carioca, que estreia com o Track Bar, espaço musical com DJs tocando vinil.