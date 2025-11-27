Para o BUI, é preciso ter renda até R$ 3.205,20 e cartão Riocard Mais Expresso ou Vale-Transporte - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 27/11/2025 05:00

O anúncio da Secretaria de Estado de Transporte de que o valor do Bilhete Único Intermunicipal (BUI) será reajustado para R$ 9,40 em 19 de dezembro motivou uma gritaria. O Governo diz que precisa corrigir a defasagem. Só que R$ 51,00/mês faz diferença para o passageiro. O professor Licínio M. Rogério, do Fórum de Mobilidade Urbana RJ, fez o cálculo: "Quanto custaria bancar a Tarifa Zero? Se você ganha mais de R$ 4.500,00/mês, faz parte da metade mais rica. Você topa pagar R$ 6,00/dia para bancar todo o custo dos transportes na nossa região? R$ 1,1667 bilhão ÷ 6,75 milhões de pessoas = R$ 172,12 por mês. Cada pessoa da metade mais rica contribuiria com R$ 172 por mês para que, somando todos, se atingisse R$ 14 bilhões por ano. Considerando que a renda média desse grupo está entre R$ 3.800 e R$ 5.000/mês, essa taxa representaria algo entre 3,4% e 4,5% da renda mensal média".

Animais ganham proteção legal da Alerj

Maus-tratos terão penalidade maior com o Código de Direito dos Animais - Foto: Divulgação/PMP

Maus-tratos terão penalidade maior com o Código de Direito dos Animais Foto: Divulgação/PMP

Novo Código de Direito dos Animais com 70 artigos e 15 capítulos, aprovado pela Assembleia do Rio, está na vanguarda do Brasil. Um dos autores, o deputado estadual Luiz Paulo (PSD-RJ) está entusiasmado. "Asseguro que é o código mais moderno do país, que será adotado por outras unidades da federação e, quiçá, pelo Congresso Nacional. Listamos mais de 45 formas de maus-tratos aos animais e punições a quem cometer qualquer uma delas".

Parque dos Dinos ganha prêmio de turismo da ONU

Atração de Miguel Pereira, no Sul Fluminense, o Parque dos Dinos foi reconhecido pela ONU como modelo de turismo sustentável. O fundador, Marcio Clare, também recebeu, em Orlando, EUA, o prêmio Maurício de Sousa na categoria ESG, que destaca projetos com práticas ambientais, sociais e de governança.

Projeto quer identificar portadores de lúpus

Para facilitar o atendimento em órgãos públicos e privados, a Câmara do Rio aprovou projeto que institui a Carteira de Identificação da Pessoa com Lúpus. "É importante para lidar com longas esperas, exposição ao sol e desafios que agravam os sintomas", afirma Dr. Rogerio Amorim (PL), autor da proposta.

PICADINHO

A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN) promove o seminário "ZPE do Açu: Avanços e Oportunidades". Hoje, às 17h, na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ). Rua da Candelária, 9, Centro.



Hoje, às 19h, o espetáculo de dança "Miúda" faz apresentação única e gratuita no Futuros Arte e Tecnologia. Rua Dois de Dezembro, 63, no Flamengo.



A Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro encerrará a Temporada 2025 com um concerto no Theatro Municipal, amanhã, às 19h, sob a regência do maestro Matheus Carneiro. O programa será inteiramente dedicado à obra do compositor russo Tchaikovsky.