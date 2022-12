Natal mais sustentável - foto de divulgação

Natal mais sustentávelfoto de divulgação

Publicado 22/12/2022 12:02

Sabemos que com a nossa formação cultural é muito difícil frear o consumo, a troca de presentes, apagar luzes decorativas ou emagrecer a ceia de Natal. Não que o dinheiro esteja fácil, mas além da força da tradição tem o reforço da chegada do décimo terceiro salário. No entanto, pode ser mais consciente.

E ainda tem como somatório a proximidade com três outros eventos que também alavancam o impacto ambiental: a Copa do Mundo, o Ano Novo e o Verão. Segundo o Instituto Vitamina Pesquisa, o Natal ganha em disparado nos gastos, apontado por 73% dos participantes da sondagem. E esse ano, sem as maiores restrições por conta da Covid-19, a tendência é de elevar ainda mais o consumo.

“É o primeiro Natal, em dois anos, que esperamos poder reunir todos os que amamos, até mesmo quem está mais longe”, alerta o professor doutor Edson Grandisoli, coordenador pedagógico do Movimento Circular.



Adaptações de hábitos

Os exageros podem ser evitados, substituições mais naturais podem ser feitas. Os principais impactados são: água, energia, matéria-prima, mais poluentes e resíduos em excesso. Todo esse processo traz um efeito ambiental negativo para o planeta, mesmo que a princípio seja invisível para muitos quem estão celebrando.

“O consumo excessivo em grandes datas varejistas faz com que compras ou descartes inapropriados dos produtos contribuam ainda mais para que ocorra o esgotamento dos recursos naturais do planeta, mas é possível contornar a situação. Poucas mudanças de rotina e atenção às suas necessidades de consumo são o primeiro passo para mudar o cenário ambiental”, explica Renata Ross, gerente de Marketing da TerraCycle – multinacional com atuação em 21 países na gestão de resíduos.



Natal Circular

De tudo que a humanidade produz, 91% vira lixo segundo o Circularity Gap Report. No Brasil, as embalagens representam 30% de todo o material descartado, aponta o Instituto Akatu e 17% dos alimentos são jogados fora a cada ano, informa a ONU. A economia circular busca otimizar os recursos do planeta e gerar cada vez menos resíduos.

A equação é: comprar menos, utilizar os produtos por mais tempo e reaproveitar seus insumos para a produção de novas coisas, reduzindo tanto a extração de recursos da natureza, como a quantidade de resíduos descartados. Um dos caminhos apontados é comprar produtos de empresas compromissadas com o socioambientais. Esses números ganham outra dimensão com os eventos de fim do ano: lembrancinhas, kits para clientes e funcionários, ceias, compras de roupas, móveis, eletrônicos, reformas, decoração...

"Que tal se a gente focar em valorizar mais a companhia das pessoas, do que em comprar coisas? Ou, se formos realmente consumir, praticar o consumo de forma mais informada e consciente?”, complementa Edson Grandisoli.

A lista de produtos se multiplica e, quanto maior o consumo, maior a produção de resíduos e emissão de gases do efeito estufa, responsáveis pelas mudanças do clima. Em meio a debates cada vez mais intensos, a proposta de um Natal Circular ganha eco pelo mundo afora e se apresenta como ação necessária à preservação humana.



Trocas de presentes

Substituir a troca de presentes pelo amigo-oculto não apenas desonera o bolso, mas também o impacto ambiental e do consumo. E ainda tem a escolha dos confeccionados com materiais mais sustentáveis. Esse é o mote da campanha “O futuro começa pelo presente” conectando consumidores com marcas comprometidas com a causa, oferecendo um desconto de até 40% para encomendas feitas até 25 de dezembro.

O mix abrange itens, como: roupas, cosméticos, alimentos orgânicos, produtos reutilizáveis ou até mesmo feitos por empreendimentos sociais da Amazônia.

“Neste final de ano, queremos que cada vez mais os nossos usuários possam escolher alternativas que geram impacto ambiental e social positivo. No ano passado, mais do que duplicou o número de consumidores desses produtos na nossa plataforma e queremos continuar acompanhando esse crescimento, sensibilizando os usuários, atraindo mais empreendedores e garantindo que sempre tenhamos as opções mais sustentáveis no mercado”, destaca Laura Motta, gerente sênior de Sustentabilidade do Mercado Livre.

Ao longo do mês de novembro, os 3 itens mais vendidos na seção de produtos sustentáveis foram: shampoos/condicionadores sólidos, cotonetes biodegradáveis e garrafas reutilizáveis.



Dicas para tornar o Natal menos impactante e Circular

•Preferir presentes de valor sentimental e menos impactantes

•Se comprar, preferências pelos duráveis, reutilizáveis ou recicláveis, sem embalagens e produtos responsáveis

•Reformar ao invés de comprar novos

•Doar ou trocar itens

•Fazer a quantidade certa de comida evitando o desperdício

•Se sobrar, congelar ou doar

•Preferência a produtos da época

•Substituir os copos descartáveis por garrafas ou canecas

•Separar e reciclar o lixo

•Desapegar da sacola plástica e fazer da ecobag sua melhor amiga;

•Descartar o óleo de cozinha corretamente