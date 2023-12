Fundação Dorina - imagem de Divulgação

Fundação Dorinaimagem de Divulgação

Publicado 24/12/2023 13:45 | Atualizado 24/12/2023 14:06

As tradicionais cartinhas para Papai Noel ganharam um toque inclusivo graças à Fundação Dorina Nowill para Cegos. A campanha "Adote um Áudio" propôs uma abordagem inovadora, substituindo os textos escritos por áudios. Essa iniciativa permitiu que qualquer pessoa realizasse os sonhos natalinos de crianças, jovens e adultos cegos e com baixa visão, adotando presentes por meio de uma plataforma digital que também ofereceu a oportunidade de digitalizar o velho amigo oculto.



A Fundação Dorina propôs uma abordagem única ao descrever os amigos secretos por meio de emoções, tom de voz e outros sentidos, indo além da descrição física comum na brincadeira.



Ao participar da adoção do amigo oculto, os interessados precisavam acessar o site, ouvir os áudios disponíveis, escolher o que mais se identificava e clicar em "adotar". Automaticamente, o link os direcionava para a escolha dos presentes.

"Com a iniciativa 'Adote um Áudio', a Fundação convida todos a participar não apenas de uma brincadeira de amigo secreto, mas de uma experiência inclusiva e acessível, em que as descrições vão além da visão e se transformam em emoções. Neste quarto ano consecutivo, celebramos a magia de presentear agregando, a cada entrega, as verdadeiras essências do Natal: o amor, a união e a generosidade." - explica Alexandre Munck, Superintendente Executivo da Fundação Dorina Nowill para Cegos.



Para divulgar e aprimorar a experiência, o projeto contou com o talento da ilustradora Rafaella Tuma, conhecida por sua participação no programa Big Brother Brasil 2023, onde ilustrou os principais momentos do reality.



"Promovemos um amigo secreto onde as pessoas atendidas pela Fundação descrevem o amigo de forma mais profunda, com sentidos que vão além da visão. É sempre uma experiência deliciosa e generosa de viver a magia do Natal." - sintetiza Marilu Rodrigues, diretora de criação da Lew’LaraTBWA criadora da plataforma digital.



Além da ação natalina, a plataforma permanece aberta para que as pessoas possam conhecer o trabalho da Fundação e adotar outros projetos que serão desenvolvidos ao longo de 2024.

