Prof. Dr, Babalawô Ivanir dos Santos - foto divulgação/Brunno Rodrigues

Publicado 16/01/2024 18:39 | Atualizado 16/01/2024 21:07

A Semana Nacional de Combate à Intolerância Religiosa foi oficialmente iniciada, visando destacar os crescentes índices de desrespeito registrados ultimamente. A startup JusRacial estima que em 2023 foram contabilizados pelo menos 176.055 processos relacionados, muitas vezes indexados ao crime de racismo.



Os dados indicam que a perseguição também afeta o mercado profissional, com a Justiça Trabalhista contabilizando mais de 64 mil processos em tramitação, representando um aumento expressivo de 17.000% em comparação com 2009. Esse aumento pode ser atribuído à crescente conscientização, ao aumento de canais de denúncia e a campanhas esclarecedoras.

Rio entre os campeões em intolerância



No Rio de Janeiro, apesar de ser o segundo estado com maior incidência de negros e pardos (58% de acordo com o IBGE), a perseguição persiste, afetando pelo menos 75% dos terreiros na Zona Oeste carioca e na Baixada Fluminense, conforme uma sondagem realizada pela Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial. As ocorrências envolvem ameaças, injúria racial, agressões físicas e até expulsões de territórios determinadas por milícias ou organizações do tráfico alinhados com líderes religiosos intolerantes.



Buscando reverter esse cenário, diversas atividades serão realizadas no Rio até o próximo dia 21, distribuídas em vários pontos da cidade, com destaque para três eixos principais: Centro Cultural da Justiça Federal (Cinelândia), Praça Luís de Camões (Glória) e Parque de Madureira, onde ocorrerão Rodas de Samba e shows como o Tecnomacumba de Rita Bennedito.



"Neste ano, mais uma vez, o caráter internacional vem mostrar a importância da expansão das lutas e dos debates em defesa da liberdade religiosa, da pluralidade, da diversidade e contra a intolerância religiosa", destaca o Prof. Dr, Babalawô Ivanir dos Santos.



O ápice será em 21 de janeiro, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, instituído em 2007 pela Lei nº 11.635, em homenagem a Mãe Gilda do Axé Abassá de Ogum, vítima de agressões verbais e físicas motivadas pelo preconceito à sua religião e desencarnando justamente nesta data.



Conscientização

O VII Seminário Liberdade Religiosa, na Cinelândia, abordará temáticas como "Instrumentos e técnicas de limpeza de espaços públicos com oferendas", "A ancestralidade e o meio ambiente", "A Pequena África pelo Islamismo", e "Umbanda, o Catolicismo e o Candomblé". Na Praça Luís de Camões, será lançado o Circuito Ubuntu, com apresentações Afro Culturais e Rodas de Conversa, além do Samba Sambastião.