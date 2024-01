Perfume com o cheiro original da Baía de Guanabara - foto de divulgação

Perfume com o cheiro original da Baía de Guanabarafoto de divulgação

Publicado 24/01/2024 21:35 | Atualizado 24/01/2024 21:37

Qual o cheiro da Baía de Guanabara? Apesar dos escorços e avanços em sua recuperação desse importante bioma, está longe de sentirmos a sua fragrância original. Certamente uma das áreas marinhas mais bonitas do mundo sofre com a ação humana desenfreada. Como forma de chamar a atenção para a restauração ambiental, perfumistas, num amplo trabalho de pesquisa e depuração chegaram ao odor original.

O aroma característico, há muito perdido devido à ação desenfreada do homem, agora renasce em uma edição limitada e não comercial denominada "Instinto" em parceria com a agência AlmapBBDO, visa destacar a urgência na restauração desse bioma ameaçado pela poluição e descarte inadequado de resíduos.

“O Projeto Extinto parte de um conceito que defendemos em todas as nossas ações e comunicações: só existe beleza, se existir planeta. E o risco de que a Baía de Guanabara, que traz uma biodiversidade valiosíssima para a nossa existência, não se regenere por conta da poluição e geração de resíduos é real - e assustador. Por isso, queremos aproveitar nosso alcance, capilaridade e relação próxima com os nossos consumidores para dar cada vez mais visibilidade a temas relevantes para a agenda de ESG, reforçando o compromisso e papel da marca como agente transformador dessa realidade”, afirma Marcela de Masi, diretora-executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário.

Atualmente, a Baía de Guanabara, a segunda maior do Brasil, enfrenta o desafio de receber 98 toneladas de lixo por dia, conforme dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. O projeto será expandido para áreas ameaçadas em outros continentes, como Calábria (Europa), Ilha de Madagascar (África), Nova Delhi (Índia) e Camberra (Oceania).

Resgate do cheiro original

Para criar a fragrância sem extrair agredir ainda mais o ambiente, perfumistas viajaram até o Recôncavo da Guanabara e captaram, por meio da tecnologia Headspace, amostras das moléculas aromáticas do ambiente. A partir de uma análise cuidadosa, o time de experts conseguiu identificar os odores presentes na região e realizar a leitura de seus elementos originais, que, por conta da devastação ambiental, não podem mais ser encontrados fora da região preservada.

O último passo foi a reprodução fiel do cheiro por meio de matérias-primas sintéticas. O desenvolvimento e pesquisa para chegar à fragrância, com notas que expressam o frescor das águas e o verde exuberante das florestas, levou cerca de seis meses. O produto é vegano e composto por 93% de ingredientes de origem natural, rastreáveis, orgânicos e de cadeia circular - além de uma baixa porcentagem de elementos sintéticos.



A escolha da Baía de Guanabara, que banha 17 municípios, se deve aos investimentos significativos realizados pela iniciativa privada nos últimos cinco anos, totalizando mais de R$25 milhões na recuperação desse ecossistema emblemático.



“Do turismo à conservação de espécies, a Guanabara tem relevância inestimável para o Brasil, com diversas espécies de animais que sofrem com a poluição causada pelo descarte incorreto de resíduos. Atuamos na conservação da água - cuidando dos mananciais, das nascentes e rios, além de fortalecer a segurança hídrica local. Também buscamos soluções que possam manter as florestas em pé, regenerar a natureza e aumentar a resiliência para combater os efeitos das mudanças climáticas”, explica André Ferretti, Gerente de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário.

Reciclagem

O Brasil ainda enfrenta desafios significativos na gestão de resíduos, com apenas 4% do lixo descartado diariamente sendo reciclado, de acordo com a Abrelpe. O Boti Recicla, o maior programa de logística reversa do Brasil, presente em 1650 municípios, destaca a importância da responsabilidade social na redução dos impactos negativos ao meio ambiente.

Atualmente, no país, apenas 1,1 milhão das 27,7 milhões de toneladas de resíduos recicláveis gerados anualmente têm o destino adequado - índice muito abaixo de países como Chile, Argentina e Turquia.



Além do Perfume

As ações na Baía de Guanabara vão bem além do lançamento do perfume. A ONG Guardiões do Mar colaborou na remoção de mais de uma tonelada de resíduos da bacia hidrográfica, em uma ação realizada em 18 de janeiro, em celebração ao Dia Estadual da Baía de Guanabara. A limpeza contou com 26 voluntários na Praia das Pedrinhas, São Gonçalo, reforçando a importância da ação com a devida destinação dos resíduos, contribuindo para o mapeamento nacional do Ministério do Meio Ambiente.



O projeto "Instinto" e as ações correlatas são passos significativos em direção à conscientização ambiental, lembrando-nos de que a preservação dos ecossistemas é vital para a beleza e saúde do nosso planeta.