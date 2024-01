Chuveirão de Copacabana ajuda a refrescar diante da nova onda de calorão - foto de divulgação



Num Rio de Janeiro altamente impactado pelas mudanças climáticas trazendo neste alto verão chuvas recordes, mar mais agitado que o normal e a sensação térmica beirando os 60 graus, as ações de marketing são cada vez mais sensoriais e focadas na responsabilidade socioambiental. Duas delas se destacam tendo como cenários as famosas praias de Copacabana e Ipanema.

Justamente a orla carioca onde surgiram os chuveirinhos ao lado das barracas de bebidas da areia, revive a experiência que já fez sucesso nas estações passadas. São três duchas gigantes instaladas na icônica Princesinha do Mar, proporcionando uma experiência cada vez mais inclusiva.

"Temos esteiras de acessibilidade para cadeirantes, informativos em braile em totens para comunicação e atendimento bilíngue em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), feito por um promotor. Além disso, há grades organizadoras para facilitar o acesso, equipe de segurança e ambulância médica, para que todos os participantes possam aproveitar o melhor dessa refrescância Sprite", explica Ted Ketterer, diretor de Marketing da Coca-Cola.



Chuveirão

O projeto foi concebido com base em práticas sustentáveis, incluindo o uso cuidadoso e inteligente da água, neutralização de carbono e a correta coleta e destinação de resíduos. Após a campanha itinerante deste ano pelas praias brasileiras, as lonas cenográficas utilizadas serão recicladas.

Para manter coerência e incentivar a conscientização, os banhos são limitados a 12 segundos, com esforços para que a água utilizada seja devolvida ao ambiente sem maiores impactos. Caminhões-pipa certificados foram contratados para garantir o fornecimento.



Para adicionar leveza e bom humor, a campanha deste ano preparou frases especiais e músicas que expressam as emoções diante do calor, compondo o conteúdo compartilhado nas mídias sociais e na plataforma "Clima Quente, Cabeça Fria", com uma abordagem divertida sobre a importância de manter a calma diante de momentos inevitáveis que normalmente nos irritariam.

Ipanema

Na praia vizinha, a grande novidade é a Academia gratuita, que já vinha sendo montada nos últimos verões. No entanto, nesta edição chega alinhada com as ondas excepcionais de calor que desidratam o bem-estar dos cariocas e turistas nesta temporada escaldante. Uma banheira de gelo, um verdadeiro "banho de água fria", tornou-se a atividade mais concorrida no aplicativo de agendamento online. Além disso, são oferecidos na Praia de Ipanema equipamentos de musculação, aulas e práticas de 28 modalidades esportivas.

De frente para o mar, a academia conecta a prática de exercícios à natureza, com previsão de proporcionar mais de 30 mil atendimentos nesta temporada. O projeto gera empregos para cem profissionais contratados.

"Somos um ecossistema de bem-estar ao ar livre, e com a Rio Academia queremos fazer ainda mais pela população, a partir de uma experiência inigualável que só a capital fluminense é capaz de proporcionar", define Marcus Moraes, CEO da Mude, responsável pelo projeto.