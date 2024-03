Água pede socorro - foto de divulgação REDAGUA

Como imortalizado por Tom Jobim, as águas de março encerram o verão, não apenas trazendo os tradicionais temporais, mas também com destaque neste período que serve de conscientização através de iniciativas atreladas aos eventos em torno do Dia Mundial da Água.



Mesmo sendo essencial para a vida, o acesso à água potável não é um direito garantido para todos. Segundo o Instituto Trata Brasil, cerca de 35 milhões de brasileiros não recebe o líquido vital de forma adequada.

Efeitos das Ondas de Calor

A situação torna-se ainda mais preocupante diante dos impactos das recentes ondas de calor. A última delas, que assola o Rio de Janeiro, elevou a sensação térmica a mais de 60 graus Celsius, intensificando os alertas sobre a importância da hidratação.

Em socorro, o Santuário do Cristo Redentor lança o “Banho de Amor” justamente para refrescar e garantir a higiene a essas pessoas com cerimônia programada para ser realizada aos pés da estátua justamente no Dia Mundial da Água. O projeto nasce com a promessa de arrecadar 7% do valor de vendas de uma nova marca mineral que está sendo lançada.



“Somos constituídos basicamente de água. Nossas funções metabólicas dependem de uma boa hidratação, portanto a qualidade da água que bebemos é de suma importância para a nossa saúde. Consumir uma água com PH alcalino e com bons minerais presentes em sua constituição têm um enorme diferencial em muitos aspectos em nosso organismo” explica Márcio Rossetti, cofundador da água Cosi, com parte da renda revertida para as ações sociais do Cristo Redentor.

Mutirão das Águas

Para chamar a atenção para esse problema, acontece neste sábado o Dia de Limpeza da Baía de Guanabara. Inspirada no Clean Up Day, essa iniciativa ocorrerá em 13 pontos aquáticos fluminenses, com a participação de centenas de voluntários. Limpezas acontecem simultaneamente nas Praias das Pedrinhas e da Luz – em São Gonçalo, de Icaraí, Itaipu, Charitas e do Sossego – em Niterói e da Urca – na capital. Ações também vão estar acontecendo em Cachoeiras de Macacu, Magé, Guapimirim, Tanguá, Maricá e Paraty - por meio de parceiros.



"A participação nas ações de limpeza costeira é uma resposta à pergunta frequente: 'O que posso fazer pela Baía de Guanabara?'. O descarte inadequado de resíduos é um dos principais impactos na bacia hidrográfica. Juntos, os projetos da REDAGUA convocam voluntários, poder público e sociedade civil organizada para criar um dia de limpeza, pois ao agirmos localmente, causamos impacto global", explica Andie Maral a oceanógrafa e consultora da Rede de Conservação Águas da Guanabara.

Joga fora no Lixo

A poluição da Baía de Guanabara, um dos símbolos mais icônicos do Rio de Janeiro, afasta moradores e turistas. Diariamente, essa baía recebe cerca de 100 toneladas de lixo, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe).



"A participação em ações de limpeza costeira, como o Clean Up Bay, é fundamental para enfrentar esse problema. A colaboração entre diferentes setores, incluindo governos, organizações e comunidades locais, é essencial para preservar os recursos hídricos e o meio ambiente", destaca Andie Maral.



Além disso, a conscientização sobre o descarte adequado de resíduos e a ampliação do tratamento de esgoto são passos cruciais para mitigar a poluição da Baía de Guanabara e garantir um futuro mais sustentável para a região.

Praia do Leme

Vizinha de Copacabana, recebeu recentemente um grande mutirão coordenado pela Blue Keepers. Além do Rio de Janeiro, a iniciativa tem agenda em Fortaleza, Manaus, Recife, Salvador, Belém, Santos, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília.



"É gratificante dar continuidade ao projeto de limpeza. Este calendário de ações ajuda a aumentar ainda mais a conscientização e o valor na cadeia de reciclagem, ampliando sua circularidade e impactando de maneira positiva todos os elos dessa cadeia", afirma Ted Ketterer, Head de Marketing da Coca-Cola Brasil patrocinadora do mutirão.