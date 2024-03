Ninhos artificiais garantem o ciclo reprodutivo da Arara Azul no Pantanal - foto de divulgação

Ninhos artificiais garantem o ciclo reprodutivo da Arara Azul no Pantanalfoto de divulgação

Publicado 22/03/2024 11:05 | Atualizado 22/03/2024 11:06

Colocadas sempre como vilãs e, consequentemente, assassinas de parte da flora e da fauna, as serras podem reverter seu papel na história ambiental ou, pelo menos, ajudar a compensar o uso dessas ferramentas conhecidas como símbolo do desmatamento. Uma das maiores fabricantes desse segmento apoia a construção de ninhos artificiais para a arara-azul, ave em extinção justamente pela derrubada das árvores que usam para seus criadores naturais.



“Esse projeto é totalmente alinhado às nossas ações para garantir o futuro do planeta e ao nosso portfólio de produtos para corte de madeira, que possui as ferramentas adequadas para auxiliar o instituto na construção de ninhos artificiais.”, explica Christian Arntsen, presidente da fabricante Starrett Brasil.



O Instituto Arara Azul comemora ao constatar que 87% dos filhotes monitorados voaram desses ninhos fabricados. Atualmente, são 112 deles ocupados por essas aves. A estrutura é feita de madeira e oferece uma cavidade, garantindo a segurança e facilitando a reprodução desses animais. A ONG voltada para a conservação ambiental desenvolve especificamente o "Projeto Arara Azul" há 34 anos no Pantanal, com o objetivo de manter as populações da espécie em vida livre no seu habitat natural a médio e longo prazo.



Atua por meio de ações de acompanhamento, educação ambiental e manejo, como o plantio das árvores utilizadas pelas aves, a construção e instalação dos ninhos artificiais contribuem para a preservação dessas e outras aves na região. Os ninhos artificiais foram criados e adaptados ao longo dos anos pela bióloga Neiva Guedes, doutora em zoologia, como uma forma de minimizar o impacto na espécie devido à falta de cavidades na natureza para a reprodução da espécie.



“Os ninhos são extremamente importantes para ofertar cavidades e permitir que haja a melhoria no sucesso reprodutivo da espécie, com o consequente aumento da população das araras no Pantanal.”, detalha Eliza Mense, diretora executiva do Instituto Arara Azul.

A aproximação entre o entre o Instituto Arara Azul e a Starrett foi possível por meio da Fundação Toyota parceira em comum com a ONG e a fabricante fortalecendo assim os compromissos com a agenda ESG