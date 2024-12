Brindes Sustentáveis - foto divulgação

Publicado 19/12/2024 17:34

Uma tendência vem ganhando força no mercado corporativo brasileiro: o uso de brindes sustentáveis. Com consumidores cada vez mais conscientes em relação ao impacto ambiental das empresas, muitas marcas têm adotado esses itens ecológicos como parte de suas estratégias de marketing e responsabilidade socioambiental.



De acordo com dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI), os brasileiros estão mais propensos a pagar por produtos que não prejudicam o meio ambiente. Um levantamento do Mercado Livre reforça essa tendência, apontando um aumento de 112% no número de compradores de produtos sustentáveis no país. Essa mudança no comportamento do consumidor tem impulsionado a demanda por alternativas ecologicamente responsáveis, como os brindes sustentáveis.



Estratégia e impacto ambiental



No âmbito corporativo, os brindes sustentáveis têm se mostrado eficazes para fortalecer a imagem ambiental das empresas e atrair clientes atentos às questões socioambientais. Segundo a Opinion Box, 91% dos brasileiros consideram a sustentabilidade um fator importante na escolha de uma marca, enquanto 82% preferem empresas que demonstram compromisso ambiental.





Fundada em 2019 na Ilha Grande, a Marulho destina 43% do valor arrecadado com seus produtos diretamente aos redeiros e costureiras, promovendo a economia local e colaborando com a preservação ambiental.



Consciência ambiental e vantagens corporativas



Dados do E-Commerce Brasil mostram que 70% dos consumidores preferem adquirir produtos de empresas comprometidas com o meio ambiente. Além disso, 81% afirmam sentir maior satisfação ao adquirir produtos sustentáveis, enquanto 84% manifestam preocupação com o futuro das próximas gerações devido às questões ambientais.



Nesse contexto, investir em brindes sustentáveis se torna mais do que uma ação ética; é também uma estratégia para conquistar maior engajamento de clientes e colaboradores, diferenciando-se em um mercado competitivo. Um estudo da Adyen destaca que 56% dos consumidores brasileiros estão dispostos a pagar mais por produtos de origem sustentável, fortalecendo ainda mais o apelo desses itens no mercado corporativo.



O futuro dos brindes sustentáveis



Empresas cada vez mais demonstram que é possível aliar lucratividade, responsabilidade social e preservação ambiental. Ao transformar redes de pesca descartadas em mochilas, bolsas e sacolas, a empresa não apenas reduz o desperdício, mas também contribui para a geração de renda em comunidades caiçaras.



A tendência de brindes sustentáveis deve crescer ainda mais, impulsionada pela conscientização ambiental e pelas demandas dos consumidores. Para empresas que desejam inovar e se destacar, investir em alternativas como as oferecidas pela Marulho é uma escolha estratégica e alinhada às expectativas do mercado.



