Mutirão simbólico para reconstrução do Rio Grande do Sul - foto da coluna

Publicado 01/12/2024

Dois marcos tradicionalmente anunciam a chegada das festividades de fim de ano: o icônico jingle "Já é Natal na Leader Magazine", apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pelo grupo e a redução das inserções comerciais.

O outro sinal é detonado pelo início das campanhas sazonais da Coca-Cola, tendo como ápice da fantasia, as Caravanas Iluminadas que traz entre seus personagens o emblemático Papai Noel. Este, segundo a lenda, teve sua imagem atual moldada e as cores vermelhas popularizadas justamente pela publicidade da marca, refletindo as características de suas embalagens.

"Reconhecer os 'Papai Noéis' da vida real e unir histórias de superação à inovação é um dos principais pilares desta campanha.” ressalta Katielle Haffner, diretora de Sustentabilidade e Relações Corporativas Brasil e Cone Sul.



Flexibilidade Sem Precedentes

Mas esse ano vão vai ser como o que passou. Em 2024, a companhia desafia sua tradição, com algumas permissividades impensáveis até então. A rigidez e padronização características da marca foi quebrada em prol da solidariedade ao Rio Grande do Sul. É grande a comoção em torno do estado devastado por inundações, com profundas cicatrizes econômicas, sociais e emocionais em sua população, que não esmorece demonstrando força e resiliência.



Apesar de seu histórico apego à padronização global de filosofia, imagem e campanhas, a Coca-Cola Company surpreendeu ao flexibilizar seus rígidos protocolos para atender às necessidades sulistas. A tragédia que assolou a região sensibilizou os executivos globais e engajou os locais de forma a efetivarem um plano de ação específico mesmo que para isso fosse preciso quebrar alguns protocolos considerados "imexíveis".



"Após tudo o que enfrentaram, queremos não apenas retribuir com iniciativas como as doações e revitalizações, mas também homenagear a força e a capacidade do povo gaúcho de transformar desafios em esperança, promovendo gestos que trazem renovação e união!", sintetiza Ted Ketterer, Head de Marketing da Coca-Cola Brasil:

Customização Gaúcha: Ti ao invés de Você

A campanha de Natal deste ano foi marcada por um contraste. Sofreu críticas dos puristas pela utilização de Inteligência Artificial para recriar o clássico comercial "Holidays are Coming", lançado em 1995. Porém, a força da comoção popular conseguiu quebra o gelo e a padronização das máquinas permitindo um toque humano ao abrir uma exceção regional que subverte o slogan global "Desperte o Papai Noel que existe em você" customizado e substituindo o pronome de tratamento para "Ti", em referência ao linguajar típico do gaúcho.





Caravanas de Natal diferentes no RS

A campanha regional também convidou a população local para participar ativamente. A hashtag #OPapaiNoelEmTi incentiva os moradores a compartilhar histórias de bondade realizadas em 2024, inspirando gestos de solidariedade e união.



“As ações já realizadas, somadas aos novos projetos, refletem o verdadeiro espírito das festividades e celebram a solidariedade e a conexão humana", destaca Haffner.

Os tradicionais desfiles, com seus caminhões iluminados, trazem brilho e emoção às ruas de Porto Alegre e outras cidades do estado. Este ano, o comboio local incluiu uma carreta adicional com a mensagem: "Unidos Pelo Rio Grande do Sul", reforçando o compromisso da marca com a região.



Cores da Esperança

Em uma iniciativa inédita, o tradicional jantar de final de ano foi realizado fora do eixo Rio-São Paulo, ocorrendo em Porto Alegre. O objetivo era aproximar da realidade dos moradores e dar mais visibilidade nacional da real situação do estado. A logística mobilizou o deslocamento de uma ampla equipe de funcionários, executivos, parceiros, terceirizados, influenciadores e jornalistas.



A programação incluiu a experiência Tintas Mágicas, na qual os participantes se uniram a mutirões para revitalizar estabelecimentos que simbolizam cerca de 10 mil ajudas a pequenos comerciantes prejudicados pelas enchentes. Essa ação simbolizou o compromisso prático da empresa em ajudar na reconstrução.

Além disso, a empresa promoveu mutirões de limpeza no Rio Guaíba, demonstrando que o espírito natalino se manifesta não apenas em celebrações, mas também em ações concretas de recuperação ambiental.



Natal Solidário:

No âmbito nacional, a fabricante reforçou sua campanha em parceria com o iFood, utilizando o sistema de matchfunding para duplicar as doações feitas pelos consumidores na plataforma. O objetivo é beneficiar cerca de 90 mil pessoas por meio de cestas básicas, água e alimentos essenciais, e assim fortalecer as ONGs parceiras Amigos do Bem e Ação da Cidadania.



“Com este apoio coletivo, será possível levar cestas básicas, água, sucos e alimentos essenciais para quem mais precisa, além de contribuir para o fortalecimento do trabalho das ONGs que atuam no empoderamento e assistência social.” - explica Haffner



As ações no Rio Grande do Sul simbolizam a capacidade de aliar tradição e inovação em prol da solidariedade. Ao adaptar suas campanhas, mobilizar comunidades e investir na reconstrução, reafirma seu compromisso com um Natal que transcende o comercial, promovendo esperança, transformação e recuperação.