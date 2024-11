Rio vira Embaixada Cultural dos países ricos - foto divulgação

Publicado 05/11/2024 18:23

A riqueza cultural e ambiental também terão destaque no G20, encontro dos países mais desenvolvidos que acontece no Rio de Janeiro. Para atender a demanda foi montado um espaço específico na Casa de Laura Alvim, no icônico bairro de Ipanema. O local foi rebatizado de Casa G20 para funcionar como uma espécie de embaixada do evento.

Antecipando o encontro mundial econômico, começa a funcionar já nesta quinta-feira e vai se estender até 15 de janeiro. A ampla programação inclui exposições, shows e sessões de cinema, como forma a reforçar a vocação do Rio de Janeiro como Capital Mundial da Cultura e da Ecologia. Foram convidados para fazer a curadoria nomes renonamados como Ruy Castro, Heloisa Seixas e Nelson Motta.



A Casa G20 e a Embaixada Cultural, conforme explica Paulo Feitosa, diretor do projeto, consolidam um legado de diplomacia cultural construído ao longo de 2024 com a participação de representantes de mais de 40 países.

“O Estado do Rio de Janeiro vem fortalecendo conexões internacionais com ações culturais sólidas e de longo prazo. O objetivo é garantir uma agenda de fruição artística acessível à população,” destaca.