Local de reprodução de araras e papagaios - foto divulgação

Publicado 05/11/2024 10:40 | Atualizado 05/11/2024 11:20

O avanço das queimadas que devastaram áreas do Cerrado e do Pantanal nos últimos meses, impactaram diretamente os habitats naturais e de reprodução de diversas espécies de aves na região de Bonito, no Mato Grosso do Sul.

Se não bastassem ainda sofrem a ameaça constante do tráfico ilegal de filhotes, capturados para venda como animais de estimação. Para minimizar os impactos estão sendo doados ninhos artificiais para o Projeto Papagaio Verdadeiro ou Amazona aestiva, que também protege araras das espécies Azul, Canindé e Vermelha.

Período Reprodutivo

A instalação acontece na região de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Os ninhos foram confeccionados pelo empresário Roberto de Chaves Fontes e doados ao Água Vida. Mario Barila, que fundou o projeto em 2014, destaca que o momento é muito oportuno, já que as aves estão em pleno período reprodutivo.

Ele ressalta que trata-se de um paliativo já que a solução definitiva virá com o plantio de árvores que servirão de ninhos naturais para as aves. Por isso, em paralelo, incentiva a implantação de um viveiro para produzir mudas e distribuí-las pela região.



Os ninhos artificiais foram doados pela Fundação Neotrópica, parceira na proteção e no monitoramento dos ecossistemas do Mato Grosso do Sul, fundamentais para o equilíbrio ecológico d a região devido ao papel dessas aves na dispersão de sementes e regeneração florestal.