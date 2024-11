História do Brasil contada com humor - divulgação Canal History

História do Brasil contada com humordivulgação Canal History

Publicado 05/11/2024 13:12

A série documental B de Brasil apresentada por Eduardo Bueno volta com uma nova temporada que promete explorar pontos menos explorados pela historiografia oficial, entre elas questões ambientais recorrentes desde o Segundo Império.

Um dos episódios chama atenção ao destacar uma crise hídrica histórica no Rio de Janeiro e a solução ambiental proposta pelo Imperador Pedro II, que ecoa temas atuais de sustentabilidade e preservação.

Nesta nova temporada, celebramos os 200 anos da constituição brasileira, abordando temas importantes como a liberdade de imprensa, racismo estrutural, o direito das mulheres ao voto, proteção ambiental entre outros" - afirma Karen Santiago, vice-presidente de Conteúdo do Canal History.

Rio de janeiro: pioneiro em reflorestamento

Diante de uma escassez de água desencadeada pelo desmatamento descontrolado para dar lugar às monoculturas, Pedro II adotou uma abordagem de restauração ambiental inédita para a época. Inspirado por seu antigo tutor, José Bonifácio, o imperador promoveu o reflorestamento da Floresta da Tijuca, uma área que estava completamente devastada.

A iniciativa envolveu o plantio de mais de 100 mil árvores, e o resultado foi a recuperação dos mananciais e a criação do que hoje é considerada a maior floresta urbana do mundo. Esse projeto visionário transformou o meio ambiente carioca e demonstrou como medidas de preservação poderiam beneficiar tanto a natureza quanto as necessidades humanas.

Outros Temas



Além do reflorestamento da Tijuca, a série traz questões instigantes: Como o assassinato de um jornalista no século XIX moldou os rumos do país? Houve um "exército invisível" na Guerra do Paraguai? Teria Pedro II antecipado soluções para crises ambientais há mais de 160 anos? B de Brasil promete uma abordagem profunda e instigante sobre essas perguntas e outras que marcaram o passado do Brasil, e que ainda ecoam no presente.