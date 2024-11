Arena de Sustentabilidade - foto de divulgação

Publicado 01/11/2024 17:28 | Atualizado 01/11/2024 17:29

Apesar dos recentes avanços, a indústria da moda – incluindo o setor de calçados – ainda gera grandes impactos ambientais. A pressão por redução desse índice é cada vez maior tanto consumidores mais conscientes brasileiros quanto estrangeiros. O rastreamento da cadeia produtiva já faz parte da agenda de negociações dos principais países importadores de sapatos.

Diante desse cenário, a busca por mitigação se coloca como um dos maiores desafios do setor, que se reúne este mês na BFSHOW, principal feira de calçados do país.



Os esforços para mitigação não ficam restritos ao processo produtivo, mas também na redução e compensação dos impactos promovidos pelo encontro em São Paulo.O evento, promovido pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) e organizado pela NürnbergMesse Brasil, incentiva os expositores a contribuírem para a sustentabilidade do setor.

“Oferecemos o selo de Responsabilidade Compartilhada Nürnberg, estimulando esses parceiros a compensarem suas emissões de carbono, uma ação que pode ainda ser incluída em seus relatórios de ESG”, afirma Caroline Guedes - coordenadora operacional de ESG da NürnbergMesse Brasil.

Responsabilidade Socioambiental

A empresa foi pioneira no país ao promover a destinação correta dos resíduos de suas feiras de negócios, iniciativa que começou em 2023 e antecedeu a legislação do Estado de São Paulo. Desde então, 946 toneladas de resíduos provenientes de eventos organizados pela NürnbergMesse foram recicladas, incluindo a BFSHOW.

Outro destaque desta 3ª edição da feira é a inclusão social. Pelo menos 10% das vagas de pessoas envolvidas e contratadas para a organização do evento foram destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade, medida possibilitada pela parceria com a Apae Brasil.

“Com a presença de milhares de visitantes e mais de 290 marcas expositoras, a BFSHOW se consolida não apenas como referência em inovação no setor calçadista, mas também como um modelo de evento comprometido com a sustentabilidade e responsabilidade social”, destaca Cristian Schlindwein, gerente de Marketing e Estratégia da Abicalçados.



Arena de Sustentabilidade



Entre as atrações da feira está a Arena de Sustentabilidade, a ser instalada logo na entrada do evento, onde os visitantes poderão conhecer as práticas responsáveis adotadas na mostra e a certificação específica. No local, será exibida a exposição BFSHOW Sustentáveis, que apresenta modelos de calçados de expositores que utilizam materiais que priorizam a redução do impacto ambiental da produção.

“A sustentabilidade é uma bandeira do setor calçadista brasileiro, da Abicalçados e da BFSHOW, e por esse motivo estará em evidência na entrada do evento”, conclui Schlindwein.