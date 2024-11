Flamengo em São Paulo - foto da própria Coluna

Publicado 12/11/2024 15:25

Apesar das últimas edições semestrais da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) terem sido transferidas de Porto Alegre para São Paulo, somente os times cariocas Vasco e Flamengo estão representados na BFShow que acontece até quarta-feira no Centro de Convenções do Anhembi.



Os produtos esportivo têm comercialização e fabricação própria a cargo da brasileira Sugar Shoes, que hoje figura como a maior licenciadora do mundo. Entre os artigos com as cores e marcas dos populares times cariocas estão principalmente chinelos e sliders.

Segundo a empresa, este ano as vendas específicas dos temáticos esportivos já bateram a marca de três vezes mais vendas do que todo o ano de 2023. A Sugar Shoes também possui licenciamento da Coca-Cola Brasil e de Atlanta, além da Netflix nacional, com uma variedade maior de produtos, como modelos diversos de tênis.



Com sede na cidade de Picada Café, no Rio Grande do Sul, a empresa está investindo na implantação da reciclagem aplicada na fabricação da sola de alguns de seus calçados. Por enquanto, a logística reversa funciona de forma interna, com o retorno dos produtos com defeito ou usados como mostruário por seus revendedores.